9-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 26 июня
Сегодня, 26 июня, в 12:36 начались девятые лунные сутки. Время искушения и соблазнов. Что несёт этот опасный и коварный день и как с ним справиться, читайте в нашем материале.
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Согласно народному календарю, 26 июня отмечается день Акулины Гречишницы. Мученица жила в период царствования Диоклетиана, который выступал против христиан. Девочке было всего 12 лет, когда её казнили за веру во Христа. Однако, несмотря на угрозы смерти, Акулина не отреклась от Бога. 26 июня люди сеяли гречиху, потому у Акулины появилась такая приставка.
Чего ждать от девятых лунных суток, 26 июня 2023 года
Чего ожидать от 26 июня 2023 года, девятых лунных суток? Фото © Freepik / diana.grytsku
Девятый лунный день наполнен энергией активности, однако также считается тяжёлым. Причина в том, что сегодня люди будут сталкиваться со множеством искушений, когда недостатки и слабости выйдут наружу. Даже будет ощущение, что у возникающих сложностей нет решения, но это, конечно, не так. Любые испытания, посланные Вселенной, даны ради вашего же блага. Если урок не будет усвоен, то в следующем месяце придётся пережить его заново.
Число, что принесёт сегодня удача, — девять. А правящая стихия девятых суток — Огонь. Этот день может оказаться очень весёлым, если не упустить возможности. Символы этих лунных суток довольно необычные и отчасти пугающие — летучая мышь и нетопырь. С одной стороны, это воплощение наших страхов, а с другой — выражение ночной жизни и магии. Одеваться звёзды советуют в оранжевый, каштановый и шоколадный цвет. Сегодня они приведут к успеху, комфорту и гармонии. Камни, которые защитят в данный период: александрит, змеевик, раухтопаз и жемчуг.
Девятый лунный день: что можно делать 26 июня 2023 года
Что можно делать в девятый лунный день, 26 июня 2023 года? Фото © Freepik
Чтобы не поддаться соблазнам и обрести удачу, следует делать только определённые вещи. Рассказываем какие.
- Будьте максимально аккуратными и осторожными, не рискуйте понапрасну и не принимайте опрометчивых решений.
- Постарайтесь как можно меньше контактировать с людьми. Может возникнуть конфликтная ситуация.
- Творческие идеи, появившиеся сегодня, станут интересными и даже экстравагантными. Не бойтесь их реализовать.
- Девятые лунные сутки идеально подходят для путешествий.
- Не бойтесь начать новое дело, его будет ждать успех.
- Это отличный момент, чтобы пообщаться с семьёй и уделить время родителям.
- По народным приметам, в день Акулины Гречишницы готовили кашу из прошлогодней гречи — и угощали ею нищих и путников.
- Если поесть сегодня такой каши, то можно ждать удачи в финансовых вопросах.
- Также было принято сеять в этот день гречиху. Погода могла и подвести, поэтому посев мог состояться за неделю до Акулины или после.
- Надо мыслить позитивно, говорить хорошие вещи и благодарить за то, что есть в жизни, — тогда счастье и удача приумножатся.
Что нельзя делать в девятый день лунного календаря, 26 июня 2023 года
Что нельзя делать в девятый лунный день, 26 июня 2023 года? Фото © Freepik
Девятые лунные сутки во многом трудный период, поэтому крайне важно соблюдать осторожность. Чем не следует заниматься и на что обратить внимание, рассказываем.
- В пути вас могут поджидать мошенники, поэтому нельзя беззаветно доверять незнакомцам. Да и в целом лучше не заводить новых связей. Велик риск быть обманутым.
- Ни в коем случае не пейте алкогольных напитков. Контролировать эмоции и так непросто, а они могут вызвать агрессию и создать этим проблемы.
- Категорически нельзя смотреться в битое зеркало, чтобы не столкнуться с потусторонним миром.
- Не слишком доверяйте своей интуиции — сегодня она ненадёжна.
- Велик риск ссоры, конфликтов, драк. Будьте осторожны и не создавайте проблем себе и окружающим.
- В народе на Акулину запрещалось пить молоко.
- Сажать огурцы, так как вырастут кривые и некрасивые.
- Не стоит брать на работу новых сотрудников — они окажутся недостаточно компетентными.
- Также не стоит и менять работу, так как она вас разочарует.
- Нельзя негативить и жаловаться на судьбу — станет только хуже.
- Не следует рассказывать о своих достижениях и победах, иначе удача может отвернуться.
- Не надо заставлять себя делать то, что не хочется. Организму лучше знать, что ему нужно.
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