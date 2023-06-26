9-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 26 июня

Согласно народному календарю, 26 июня отмечается день Акулины Гречишницы. Мученица жила в период царствования Диоклетиана, который выступал против христиан. Девочке было всего 12 лет, когда её казнили за веру во Христа. Однако, несмотря на угрозы смерти, Акулина не отреклась от Бога. 26 июня люди сеяли гречиху, потому у Акулины появилась такая приставка.

Чего ждать от девятых лунных суток, 26 июня 2023 года

Девятый лунный день наполнен энергией активности, однако также считается тяжёлым. Причина в том, что сегодня люди будут сталкиваться со множеством искушений, когда недостатки и слабости выйдут наружу. Даже будет ощущение, что у возникающих сложностей нет решения, но это, конечно, не так. Любые испытания, посланные Вселенной, даны ради вашего же блага. Если урок не будет усвоен, то в следующем месяце придётся пережить его заново.

Число, что принесёт сегодня удача, — девять. А правящая стихия девятых суток — Огонь. Этот день может оказаться очень весёлым, если не упустить возможности. Символы этих лунных суток довольно необычные и отчасти пугающие — летучая мышь и нетопырь. С одной стороны, это воплощение наших страхов, а с другой — выражение ночной жизни и магии. Одеваться звёзды советуют в оранжевый, каштановый и шоколадный цвет. Сегодня они приведут к успеху, комфорту и гармонии. Камни, которые защитят в данный период: александрит, змеевик, раухтопаз и жемчуг.