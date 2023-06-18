Какими проклятыми именами на Руси боялись называть детей

К выбору имён на Руси подходили максимально осторожно и вдумчиво, ведь считалось, что именно от этого завесила дальнейшая судьба чада. Строго говоря, не существовало списка проклятых имён. Но при этом всё равно есть имена, которые пользовались дурной славой, и называть так своих детей мало кто хотел.

В лидерах антирейтинга мужских имён стоит упомянуть: Вадим (клеветник, смутьян), Тарас (мятежник), Савва (неволя), а также все имена, основанные на отрицании: Невзор, Некрас, Нелюб. Так славяне называли нежеланных детей. Любопытно, но фамилии, произошедшие от этих имён, до сих пор встречаются довольно часто, как говорит экстрасенс Антон Мамон.

Эти мужские имена приносили несчастье и горе, поэтому славяне записали их в проклятые. Фото © Shutterstock

У женщин список сомнительных имён значительно меньше, но чего только стоят: Тамила (мучение) и Морена (гибель). Также в определённый период распространение получили зарубежные имена, которые довольно быстро стали восприниматься как свои. Об их значении, надо полагать, мало кто догадывался. Так у славян появились Варвара (дикарка), Агриппина (горестная), Ксения (чужая), Клавдия (хромая) и Лолита (скорбящая).

Продолжая, эксперт отмечает, что куда больше внимания наши пращуры обращали на то, откуда происходит имя. Так, условно запретными именами считались те, что отсылали к богам (своим или чужим — не важно). Вместе с этим такие имена, как Троян, Велес и Ярило встречались регулярно, а женское имя Лада — и в наши дни не редкость!

Какими именами на Руси никогда не называли детей, считая проклятыми. Фото © Shutterstock

В списке нежелательных имён, по словам экстрасенса Антона Мамона, можно было найти и те, что пришли к нам из восточных культур. Они вполне закономерно ассоциировались с захватчиками и врагами. Посему славяне не жаловали практически все имена татарского происхождения — слишком уж много неприятных воспоминаний у них осталось от периода правления потомков Чингисхана.