7 советов от реальных людей, которые помогут забыть бывшую любовь раз и навсегда

В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда мы не можем забыть бывших партнёров. Но как же научиться не смотреть назад и двигаться вперёд? Разбираем семь советов от реальных людей, которые помогут забыть о боли от разбитого сердца и жить счастливо.

"Когда от меня ушла жена, я сразу же начал заниматься деревообработкой. Мне приходилось останавливаться каждый час или около того на поплакать, но, по крайней мере, мои мысли были заняты какое-то время", — Ozonewanderer.

Как перестать думать о бывшем и начать жить счастливо. Фото © Freepik / prostooleh

"Самое главное для меня — отпустить. Отпустите всё, чего вы с нетерпением ждали. Всё, что вы хотели сделать. Просто смиритеcь — отныне вы не хотите ничего из этого. Каждый раз, когда начинаете возвращаться к этим мыслям в голове, просто отпустите. Это сложно, но вы должны перестроиться и начать жить теперь уже без них. Эти люди не вернутся, и это нужно принять", — mistaniceguy.

"Время. Просто время. Его уйдёт много, и бежать впереди него не получится", — CpuJunky.

Семь методов, которые помогут забыть бывшего раз и навсегда. Фото © Shutterstock

"Я знаю, это звучит очень банально, но просто продолжайте жить свою жизнь и, ради всего святого, не следите за бывшими в социальных сетях. Это только усложнит вам жизнь. Конечно, первые несколько недель будет больно, с этим ничего не поделаешь. Кроме того, найдите хобби или знакомьтесь с новыми людьми. Возможно, можно вернуться к занятиям, которыми вы занимались до того, как начали встречаться, но прекратили, потому что у вас не было времени", — ChillOnTheHillz.

"Больше всего мне помогло написать ей длинное онлайн-письмо, рассказав о недостатках и дерьмовом поведении. Если решитесь на это, не сдерживайте себя. Но НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ это письмо. Это терапия для вас, а не для них", — Ben_Thar.

Отпусти прошлое: как избавиться от мыслей о бывшем. Фото © Freepik / ArtPhoto_Studio

"Займитесь спортом. Если выбрать сложную деятельность, такую как бег, то все мысли будут заняты лишь тем, что вы, чёрт возьми, задыхаетесь. А ведь ещё до дома добраться нужно будет как-то. В такие моменты разрыв окажется наименьшей из ваших забот. А потом и почувствуете себя лучше, ведь вы действительно что-то сделали, а значит, какой-то прогресс есть", — Zwolfer.

"Я обнаружил, что лучший способ забыть бывших — это начать встречаться с самим собой. Звучит смешно, но я провёл время с пользой, заново открывая нового себя. Плюс я провёл МНОГО времени со своей семьёй и друзьями, начал волонтёрить, изучал новые хобби, взял дополнительные смены на работе. Главное — любить себя. Это мне очень помогло!" — LikeINeverSad.