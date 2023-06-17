Что принесёт с собой новолуние 18 июня 2023 года и как оно отразится на жизнях всех знаков зодиака

18 июня, в воскресенье, в 7:38 по московскому времени начнётся новолуние в знаке зодиака Близнецы. Так как это довольно переменчивый и непостоянный знак, то можно столкнуться и с некоторыми проблемами, однако сразу сдаваться не стоит. Ваше счастье зависит только от вас.

Чего ждать от рокового новолуния 18 июня

Чего ожидать от 18 июня 2023 года — дня новолуния? Фото © Freepik

Помимо знака зодиака Близнецы на июньское новолуние будет влиять и Нептун. Это планета мистики и духовности, её особенностью является способность затуманивать разум. Из-за этого человек может испытать небольшой диссонанс, когда мечты покажутся нереальными, иллюзорными и совершенно недостижимыми. Воздушный знак зодиака довольно многозадачен, и выбрать определённую цель будет сложнее, чем обычно. Однако отказываться от желаемого окончательно не следует, лучше просто подождать. Особо крупные планы звёзды советуют перенести на более благоприятное время, когда небесные светила не будут конфликтовать.

Новолуние 18 июня 2023-го: как изменится жизнь знаков зодиака после

Как повлияет новолуние 18 июня 2023 года на все знаки зодиака? Фото © Freepik / gpointstudio

Новолуние в Близнецах не может не отразиться и на других знаках зодиака. Кратко расскажем, чего следует ждать каждому из них. Овнам сулят приятные беседы и новые знакомства. Появится возможность узнать что-то интересное и применить в будущем в учёбе или работе. А друзья в этом помогут. У носителей знака зодиака Телец появится возможность начать новое прибыльное дело. Подходить к этому надо с холодной головой, тщательно всё обдумав и прописав каждый шаг. Для Близнецов новолуние 18 июня будет удачно по-особенному. Они смогут прислушаться к себе, осознать истинные желания и даже найти пути их достижения. Делиться своими мечтами можно в любой форме, уверенность в собственных силах обязательно сыграет им на руку и обеспечит счастье в будущем.

У обладателей знака зодиака Рак в новолуние 18 июня сильно обострится интуиция. Стоит к ней прислушаться, лучший советчик сейчас — это сердце. Вам захочется уединиться и поразмыслить над собственной жизнью. Море, санаторий — любое место, где вы сможете побыть наедине с собственными мыслями. Для Львов на первом месте в новолуние 18 июня будет дружба. Можно куда-нибудь съездить, чем-то заняться с людьми, которые вас понимают. Люди со знаком зодиака Дева предпочтут вложиться в своё профессиональное развитие. Они окажутся в центре внимания и буквально будут завалены делами. Но куда продуктивнее будет внутренне поработать над собой.

Носители знака зодиака Весы захотят выйти из зоны комфорта и получить новый опыт: совершить поездку, пойти на курсы и т.п. Хорошенько подумайте и сможете поразить всех вокруг. Скорпиону новолуние 18 июня поможет в финансовой сфере. Ипотека, кредиты, страховка, вклады, возможно, будут закрыты какие-то долги. Появится тяга к борьбе со страхами и комплексами. Из негатива возможны некоторые проблемы со здоровьем, травмы, операции. Стрельцов ждут изменения в отношениях с любимыми. Если вы одиноки, то велик риск встретить своего единственного, а если уже в браке, то обновить чувства. Возможна и материальная прибыль.

Рождённые под знаком зодиака Козерог могут ожидать изменений дома или на работе — круг ваших обязанностей расширится, или появится новый проект. Дома же возникнет задача, связанная с бытом. К примеру, вы задумаете сделать ремонт. Немало нового появится и в жизнях людей, кто по знаку зодиака Водолей. Касательно личной жизни, вполне вероятно интересное знакомство, на работе появится новый проект или даже открытие своего бизнеса. Рыбам повезёт в вопросах недвижимости: новоселье, продажа, аренда и т.д. Очень важно сейчас больше бывать с семьёй, можно куда-нибудь поехать. Не бойтесь высказывать свои желания, а также благоприятным будут изменения в доме: изменение интерьера, крупная покупка или даже просто генеральная уборка.

Летнее новолуние 18 июня: Что можно делать

Что можно делать в новолуние — 18 июня 2023 года? Фото © Freepik

Близнецы очень активный и коммуникативный знак зодиака, потому многим людям сильно захочется с кем-нибудь пообщаться. Ограничивать себя в этом не стоит. Новолуние 18 июня — идеальное время для новых знакомств, обучения, получения информации.

Это хороший момент, чтобы завести друзей.

Благополучно пройдут любые поездки, путешествия или командировки, приключения.

В этот день легче будет решать проблемы и найти выход из неприятной ситуации, так как Близнецы знак зодиака интеллектуальный и очень гибкий.

Можно отправиться в салон красоты или позаботиться о здоровье.

Чего нельзя делать в новолуние 18 июня

Что нельзя делать в новолуние — 18 июня 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio

Также знаку зодиака Близнецы свойственна определённая спонтанность и импульсивность. Поэтому в некоторых вопросах спешить не стоит. Не надо слишком активно проявлять себя в делах любовных. Велик риск совершить ошибку, о которой потом пожалеете.

Не следует идти на свидание или вести серьёзные разговоры со своим возлюбленным 18 июня.

Не стоит выдавать близким слишком много секретов. Знак зодиака Близнецы любят поболтать, но меру знать необходимо. Следите за своими словами, чтобы не сказать лишнего.

Нельзя в новолуние 18 июня менять работу и вести разговоры с боссом. Это может обернуться совсем не так, как вы хотели.

Уладить конфликты сегодня тоже не получится. Так что лучше и не начинать.

Не надо совершать больших финансовых операций, имеющих важное значение.

Также нежелательно сегодня стричься или красить волосы, результат вас разочарует.