Свадебные фотографы поделились 10 историями, после которых им стало понятно: молодожёны долго не протянут

"Я видеооператор. Один жених позвонил мне через пару дней после свадьбы… Он хотел, чтобы я удостоверился, что в видеоотчёте со свадьбы не будет кадров, на которых он засматривается на других женщин прямо во время церемонии", — Tim0281.

"Невеста выглядела несчастной всю церемонию. Во время фотографирования мужской части "подготовки к свадьбе" жених неоднократно шутил о самоубийстве. Во время тостов невеста убежала в ванную минут на 30 и вернулась с красными и опухшими глазами. Ни у кого из них не было никакой химии, мне было непонятно, почему они решили быть вместе. Это была последняя свадьба, которую я снимал", — Majestic_Storage_563.

Свадебные катастрофы: истории фотографов и видеооператоров о самых нелепых моментах на церемониях. Фото © Shutterstock

"Уже третий брак жениха. Шафер, брат будущего мужа, начал свою речь со слов: "Что ж, рад всех снова здесь встретить! Приятно видеть не только новые лица, но и старые", — TheFlyingScotsman60.

"Я думаю, что моя первая подсказка была, когда невеста появилась с каким-то неудачным макияжем, явно пытающимся скрыть синяк под глазом. В то время как её семья была больше заинтересована в бесплатной еде и выпивке, чем в самой свадьбе. Ах, ну и да, за ту съёмку мне так и не заплатили. Классные ребята", — HappyPorridgeBird.

"Невеста была такой грандиозной стервой, что её мама дала мне чаевые в размере 500 баксов, чтобы я не ушёл с мероприятия, когда та относилась ко всем (даже к своему мужу) как к дерьмовому работнику. Она щёлкала пальцами, когда хотела, чтобы человек что-то для неё сделал, и ругала диджея за то, что он решил перекусить бутербродом после восьми часов непрерывной работы. Невеста заявила, что он должен был принести свой обед и она вычтет стоимость еды из его гонорара. Пара развелась через три года, но сначала у них родилось три ребёнка, которым та мадам дала тупые имена", — EndlessOcean.

Что могут рассказать свадебные фотографии о паре: истории профессионалов. Фото © Shutterstock

"Жених смотрел на неё так, словно она была любовью всей его жизни, а невеста относилась к свадьбе как к выпускному балу, игнорируя своего нового мужа полностью. Кажется, они продержались где-то полгода", — girlabides.

"Жених не захотел участвовать ни в каких свадебных съёмках после церемонии. Полагаю, он был гораздо больше заинтересован в том, чтобы пить пиво со своими приятелями. Не думаю, что брак продержался хотя бы год", — Mushu_Pork.

"Я был ведущим. Прямо перед самой церемонией я, как всегда, пошутил что-то вроде: "Ну что, ещё есть последний шанс сбежать!" На что жених посмотрел на меня суровым лицом и сказал: "Слишком поздно". Неделю спустя стало известно, что новая жёнушка переспала с садовником", — alangrai.

Свадебный фотограф рассказал о самых странных моментах на свадьбах. Фото © Shutterstock

"Все тосты от гостей звучали как завуалированные варианты фразы: "Мы так рады, что ты нашла кого-то, кто будет терпеть твои выкрутасы". Они и полгода вместе не прожили", — Anonymous_Goat.