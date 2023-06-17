Свадебные фотографы поделились 10 историями, после которых им стало понятно: молодожёны долго не протянут
Не всегда улыбки на свадьбе означают, что брак будет долгим и счастливым. Фотографы со всего мира рассказали о своём опыте и поделились историями, которые заставили их задуматься, что молодожёны не протянут долго.
"Я видеооператор. Один жених позвонил мне через пару дней после свадьбы… Он хотел, чтобы я удостоверился, что в видеоотчёте со свадьбы не будет кадров, на которых он засматривается на других женщин прямо во время церемонии", — Tim0281.
"Невеста выглядела несчастной всю церемонию. Во время фотографирования мужской части "подготовки к свадьбе" жених неоднократно шутил о самоубийстве. Во время тостов невеста убежала в ванную минут на 30 и вернулась с красными и опухшими глазами. Ни у кого из них не было никакой химии, мне было непонятно, почему они решили быть вместе. Это была последняя свадьба, которую я снимал", — Majestic_Storage_563.
Свадебные катастрофы: истории фотографов и видеооператоров о самых нелепых моментах на церемониях. Фото © Shutterstock
"Уже третий брак жениха. Шафер, брат будущего мужа, начал свою речь со слов: "Что ж, рад всех снова здесь встретить! Приятно видеть не только новые лица, но и старые", — TheFlyingScotsman60.
"Я думаю, что моя первая подсказка была, когда невеста появилась с каким-то неудачным макияжем, явно пытающимся скрыть синяк под глазом. В то время как её семья была больше заинтересована в бесплатной еде и выпивке, чем в самой свадьбе. Ах, ну и да, за ту съёмку мне так и не заплатили. Классные ребята", — HappyPorridgeBird.
"Невеста была такой грандиозной стервой, что её мама дала мне чаевые в размере 500 баксов, чтобы я не ушёл с мероприятия, когда та относилась ко всем (даже к своему мужу) как к дерьмовому работнику. Она щёлкала пальцами, когда хотела, чтобы человек что-то для неё сделал, и ругала диджея за то, что он решил перекусить бутербродом после восьми часов непрерывной работы. Невеста заявила, что он должен был принести свой обед и она вычтет стоимость еды из его гонорара. Пара развелась через три года, но сначала у них родилось три ребёнка, которым та мадам дала тупые имена", — EndlessOcean.
Что могут рассказать свадебные фотографии о паре: истории профессионалов. Фото © Shutterstock
"Жених смотрел на неё так, словно она была любовью всей его жизни, а невеста относилась к свадьбе как к выпускному балу, игнорируя своего нового мужа полностью. Кажется, они продержались где-то полгода", — girlabides.
"Жених не захотел участвовать ни в каких свадебных съёмках после церемонии. Полагаю, он был гораздо больше заинтересован в том, чтобы пить пиво со своими приятелями. Не думаю, что брак продержался хотя бы год", — Mushu_Pork.
"Я был ведущим. Прямо перед самой церемонией я, как всегда, пошутил что-то вроде: "Ну что, ещё есть последний шанс сбежать!" На что жених посмотрел на меня суровым лицом и сказал: "Слишком поздно". Неделю спустя стало известно, что новая жёнушка переспала с садовником", — alangrai.
Свадебный фотограф рассказал о самых странных моментах на свадьбах. Фото © Shutterstock
"Все тосты от гостей звучали как завуалированные варианты фразы: "Мы так рады, что ты нашла кого-то, кто будет терпеть твои выкрутасы". Они и полгода вместе не прожили", — Anonymous_Goat.
"Свадьба была на поле для гольфа. Невеста придумала, что жених должен впервые увидеть её в платье, подъехав на машинке. Но когда тот заметил будущую жену, стоящую на вершине холма, то выпрыгнул из кара, прибежал к ней, взял на руки и начал крутить, говоря, какая она красивая. Мы всё это сняли. Лучшей первой встречи жениха и невесты не придумать. Но как только парень поставил девушку на землю, она выпрямилась и оглянулась на нас. "Окей, эти кадры не нужны. Вернёмся к идее с гольф-каром". Сказала и отправила его обратно выполнять сценарий", — Pancakes_Whisperer.
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