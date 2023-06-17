6 причин, почему те женщины, которые сильно хотят замуж, часто отпугивают от себя мужчин

Не всем девушкам везёт в личной жизни. Некоторым так и не удаётся построить крепкую семью и найти возлюбленного, который будет понимать и во всём поддерживать. Эзотерики могут говорить о венце безбрачия, а вот психологи называют совершенно реальные причины сложностей с любовью и браком. Лайф поговорил на эту тему с психологом Юлией Лебедевой и выяснил, что мешает девушкам на пути к счастью.

1. "Фата на голове"

Почему некоторые женщины не могут выйти замуж, хотя только об этом и думают. Фото © Freepik / freepic.diller

Так называют ситуацию, когда женщина поставила себе самоцель выйти замуж. Всё равно за кого. При этом личность жениха не очень даму волнует, ей просто хочется реализовать свою идею идеальной семьи. Женщина даже не всегда понимает, что подобные отношения изначально обречены на провал.

Ей нужен брак ради брака, свадьба ради свадьбы. Мужчины это очень хорошо чувствуют и уходят. Не потому, что им страшно. А потому, что ясно: женщине нужен не конкретный мужчина, не живой человек, а условный муж. Личность мужа ей неинтересна Юлия Лебедева Психолог

2. Сложности с папой

Иногда проблема исходит из семьи, а именно из отношений с отцом. По словам специалиста, слишком холодный отец или, наоборот, слишком любящий папа мешают дочери во взрослых отношениях. В первом случае девочка вообще не понимает, как устанавливать нормальные, тёплые связи с противоположным полом, какими они должны быть. Во втором же отец ставится на пьедестал, обожествляется. Все мужчины автоматически сравниваются с ним и проигрывают.

3. Чувство вины перед мамой

Как чувство вины перед матерью влияет на отношения девушки. Фото © Freepik / cookie_studio

Иногда причиной неустроенной личной жизни является не отец девушки, а её мать. Причём тут может быть несколько вариантов. К примеру, у папы тёплые отношения с дочерью и мама ревнует мужа к ней. Тогда дочка испытывает перед родительницей вину за то, что её любят больше. Это чувство она понесёт и в отношения с другими мужчинами. Может быть и другой случай. Если у мамы всё плохо в личной жизни, она одинока, но при этом надрывается ради дочери. И та тоже чувствует вину, но уже за то, что может быть любима и счастлива на фоне нелюбимой и несчастливой матери.

4. Изнасилование или домогательства в подростковом возрасте

Любая сексуальная травма наносит психике серьёзный вред. Особенно если эта травма получена в детстве и юности. И не проработана с грамотным специалистом. Лебедева уверяет, что любая попавшая в такую ситуацию женщина будет почти наверняка избегать отношений с мужчинами.

5. Развод родителей

Как влияет на детей развод родителей. Фото © Freepik

Данное событие для ребёнка всегда болезненно и не может не отразиться на нём. В этом случае велика вероятность, что девочка испытывает разочарование в семейных ценностях, коль уж родители не смогли их сохранить. В сознании женщины с юности закладывается программа, согласно которой её непременно ждёт тот же конец. Она начинает саботировать свои же отношения и доводит мужчину до предела, как бы подтверждая эту теорию.

Падают нужность и ценность брака и семьи. Появляется страх, что её брак развалится так же, как и родительский. Поэтому подсознательно уже взрослая девочка делает всё, чтобы мужчина ушёл ещё до свадьбы, или уходит сама Юлия Лебедева Психолог

6. Нежелание иметь детей

Психолог объясняет это нежелание двумя способами. Либо женщина эгоцентрична и инфантильна, то есть сама хочет быть ребёнком. Либо дело в негативном детском опыте, когда девочке было так плохо в семье, что она не хочет ребёнка, боясь, что ему тоже достанется такая судьба. Отсюда и бегство от мужчин и от брака, чтобы не появился ребёнок.

Нетрудно заметить, что практически все причины сложности отношений с мужчинами во взрослом возрасте так или иначе родом из детства. И если в каком-то пункте вы узнали себя, стоит учесть, что без помощи специалиста выйти из замкнутого круга вряд ли получится. Работа с психологом необходима, чтобы выявить зону риска и проработать её. Тогда детские проблемы останутся в прошлом и не помешают жить здесь и сейчас и строить счастливые отношения.