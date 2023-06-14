8 женских ошибок, из-за которых вас не позовут на второе свидание

Каждый раз после первого свидания ждёте приглашения на второе, но оно так и не приходит? А вы задаётесь вопросом: почему? Порой всё куда проще, чем кажется. Сделать ошибку и даже этого не заметить довольно просто. Вот несколько распространённых проколов, почему мужчина не хочет видеть женщину снова.

1. Вы не продемонстрировали заинтересованность

Почему мужчина не звонит после свидания: вы не проявили интерес к нему. Фото © Freepik / gpointstudio

Слишком много сидели в телефоне, односложно отвечали на вопросы, избегали прямого взгляда. Возможно, вы просто стеснительны и смущались проявить себя во всей красе. Но вот партнёр мог понять всё совершенно иначе. Такое поведение может говорить о том, что человеку совсем не интересно продолжение банкета, он скучал и думал лишь о том, когда же эта пытка закончится. Звонить такой женщине нет никакого смысла, ведь если даже она и согласится, второе свидание вряд ли окажется лучше первого.

2. Первое свидание продлилось чересчур долго

С одной стороны, если вы провели с интересным человеком больше времени, чем планировали, это неплохо. Значит, вам было хорошо и комфортно вместе. Но с другой — при первой встрече важно не переборщить, а оставить что-нибудь и на десерт. Идеальным вариантом будет потратить час или два на предполагаемого партнёра. За это время можно и о человеке узнать, и себя показать, и ещё не успеть друг другу наскучить.

3. На первом свидании женщина говорила о бывших

Темы-табу, которые точно не стоит обсуждать на первом свидании, если хотите понравиться мужчине. Фото © Freepik / drobotdean

Если говорить при знакомстве о прошлых партнёрах, мужчине может показаться, что его дама всё ещё влюблена в другого парня. Тогда зачем начинать с ней новые отношения? Какие бы эмоции не вызывали былые связи, они явно будут негативными. Лучше не говорить о таких серьёзных вещах в самом начале предполагаемых отношений.

4. Женщина выглядит отчаявшейся, мужчина это замечает

Да, найти мужчину мечты с первого взгляда получается далеко не всегда и не у всех. Иногда приходится побегать. И когда это ваше десятое свидание за неделю, кавалер если об этом и не знает, то однозначно догадывается. Ведь женщину выдаёт определённое поведение: она смотрит оценивающе, словно на товар в магазине. Или, наоборот, сильно пытается понравиться и навязывается. Такое никому не понравится.

5. Вы опоздали на встречу

Почему не зовут на свидание: мужчины ненавидят непунктуальных женщин. Фото © Freepik / senivpetro

Да-да, звучит с одной стороны странно. Девушкам же принято опаздывать. Но поверьте, ничто так не раздражает мужчин, как непунктуальность. Особенно если вы даже не соизволили об этом предупредить. В конце концов человек тратит своё время, ждёт, а женщина пытается создать интригу. Но всё, что можно получить таким образом, — раздражение и злость спутника.

6. Женщина слишком много жалуется

Не только мужчину, кого угодно взбесит, если человек станет без конца жаловаться. Цены слишком высокие, а дорога, по которой вы ехали, длинная и неудобная. Платье жмёт, а из-за высоких каблуков болят ноги. Вечно всем недовольные женщины мало кого могут заинтересовать. Ведь им невозможно угодить, а потому и встречаться с ней снова кавалер не увидит смысла.

7. Вы задаёте слишком много вопросов

Что бесит мужчин на свиданиях: женщина задаёт слишком много вопросов. Фото © Shutterstock

Само собой, вы пришли сюда, чтобы больше узнать друг о друге, но заваливать человека кучей вопросов, выпытывая пикантные подробности, не самая умная стратегия. Это может поставить мужчину в неудобную ситуацию. Когда тот почувствует себя словно на допросе. Это заставит кавалера уйти в защиту, и вместо откровенного разговора по душам получится напряжённая и неловкая беседа.

8. Женщина слишком много выпила

В бокале вина нет ничего предосудительного, в конце концов алкоголь помогает расслабиться, способствует непринуждённой беседе. Но меру знать следует. Если женщина переборщит — выдаст секретные сведения, которые запросто оттолкнут потенциального партнёра. И он сбежит от вас без оглядки. К тому же пристрастие напиваться на первом свидании охарактеризует женщину с плохой стороны. Если даже мужчина не посчитает вас алкоголичкой, то точно дамой, не знающей меры.