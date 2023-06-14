Назван необычный способ улучшить интимную жизнь

Парам необходимо раз в месяц уделять по десять минут для обсуждения интимной жизни, заявила сексопатолог и писательница Эмили Морс. По её словам, такой оригинальный способ поможет улучшить секс, проблемы с которым чаще всего возникают как раз из-за неумения общаться на эту тему.

В интервью The New York Times специалист отметила, что разговор об интимной жизни может носить как спонтанный, так и запланированный характер, и начинаться даже во время прогулки. Главное, подчеркнула она, не задевать эту тему в спальне и чтобы партнёр был сыт, бодр и в хорошем настроении.

Затеять же разговор, посоветовала Морс, можно с вопросов "Что я ещё могу сделать, чтобы секс приносил большее удовольствие?" или "Что тебе нравится в нашей интимной жизни?". Причём нормально испытывать в этот момент неловкость, однако важно следить за тоном разговора, который должен оставаться доброжелательным.