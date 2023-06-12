Сексолог озвучил причины снижения либидо у мужчин

Снижение сексуального желания у мужчин, или гипоактивное расстройство, начинается с уменьшения мыслей и желания реагировать на стимулы. При этом низкое либидо может быть связано с биологическими, психологическими и социальными факторами. Врач-психотерапевт, сексолог, психиатр филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколкове Андрей Кузнецов предупредил, что уменьшение влечения относится к сексуальным дисфункциям.

"Согласно международной классификации болезней они [сексуальные дисфункции] относятся к психическим расстройствам. При этом каждый третий мужчина в мире, независимо от возраста, сталкивается как минимум с одной из перечисленных дисфункций", — рассказал Кузнецов "Газете.ru".

Один из факторов Кузнецов выделил особенно — психологический. На снижение либидо, по словам врача, сильно влияют стрессы — развод, переезд, финансовые проблемы. Также могут отражаться и психические расстройства, сопровождающиеся тревогой и депрессией. Ещё одна важная причина уменьшения влечения — проблемы в отношениях: измены или даже неуважение.

"Также негативно влияют на либидо склонность к просмотру порнографии и потребление табака, наркотиков и алкоголя. При этом нарушается выработка дофамина, влияющего на работу системы вознаграждения в головном мозге, и формируется зависимость от сексуальных или химических сверхстимулов", — добавил врач.