Названо 4 лучших ответа на непрошеный совет

Если малознакомый человек вдруг обратился к вам с непрошеным советом, следует сохранять спокойствие и нейтральное настроение. Как нужно отвечать в такой ситуации, рассказал в беседе с "Газетой.ru" психолог и тренер-игротехник центра толерантности Еврейского музея Вячеслав Щербаков.

"Если источник совета — не близкий вам человек и ресурса на выстраивание с ним отношений, основанных на взаимном уважении и эмпатии, нет, то самый простой выход — не реагировать никак. Лучшая тактика в этой ситуации — сохранять спокойствие, кивнуть и сосредоточиться на сохранении своего внутреннего ресурса", — объяснил психолог.

Когда с человеком, который дал непрошеный совет, нужно сохранить хорошие отношения, важно не обострять ситуацию и не занимать воинственную позицию. Также стоит подумать, какое намерение могло стоять за этим советом.

"Да, совета вы не просили, но человек, возможно, искренне полагает, что помогает. Постарайтесь отделить совет от его подачи и сосредоточьтесь на этих потенциально добрых намерениях", — советует психолог.

Затем нужно оценить совет: есть ли в сказанном действительно какие-то плюсы? Соответствует ли совет вашим личным ценностям и целям? Если совет находит у вас отклик, то можно и подумать о его реализации. По мнению Щербакова, усилия и добрые намерения близкого человека стоит признать, поблагодарив его словами: "Спасибо, что подумал/а обо мне. Для меня это ценно".

Но есть случаи, когда количество непрошеных советов от близких людей зашкаливает. Здесь нужно установить личные границы: спокойно и уверенно сообщить о своих потребностях и чувствах. Человеку нужно дать понять, что вы предпочитаете принимать собственные решения, вежливо попросить его уважать вашу автономию, но и отметить ценность его желания помочь.

Ещё один эффективный способ отреагировать на непрошеный совет — перевод разговора в другое русло. Это покажет, что вы в разговоре не заинтересованы, объяснил психолог.