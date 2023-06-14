Как понять, что вы не единственная женщина у мужчины: 6 рабочих методов

Иногда кажется, что всё в паре хорошо, однако интуиция так и кричит насторожиться. В таком случае надо просто сесть и хорошенько подумать, а не розовые ли очки мешают увидеть ситуацию под верным углом. Есть ли стопроцентная уверенность в том, что мужчина, которому женщина готова отдать себя целиком, действительно принадлежит только ей? Вот несколько причин, чтобы усомниться в его верности, и методов, как вывести изменщика на чистую воду.

1. Вы не всегда можете до него дозвониться

Если мужчина временами пропадает из зоны доступа — это повод насторожиться. Фото © Shutterstock

С одной стороны, кажется, что это нормально. Вы ведь и сами не всегда можете ответить на звонок. Однако если подобное происходит с завидной регулярностью и даже, можно сказать, систематически, то тут уже стоит насторожиться. К примеру, если в будни он всегда на связи, а вот в выходные выпадает из зоны доступа, то следует задуматься, а не проводит ли он эти дни с другой женщиной или, того хуже, с женой и детьми на даче.

2. Он часто зовёт вас на свидание в тот же день

Да, спонтанность порой присуща всем и бывает весьма приятной, но далеко не всегда. Если же ваш возлюбленный почти никогда не строит планы на будущее, а приглашение каждый раз приходит в последнюю минуту, то подумайте почему. Возможно, всё дело в том, что мужчина просто не знает, сможет сбежать от другой женщины, чтобы встретиться с вами, или нет. И вот внезапно она решает поехать к маме. А для него это шанс сходить налево. Оцените свои отношения с этой стороны. Есть ли в них стабильность? Или вы только и делаете, что ждёте звонка от любимого, отказываясь от собственных желаний. Нужны ли такие отношения? Ведь риск, что они у него не единственные, очень велик.

3. В ваших отношениях на первом месте физическая близость

Как понять, что вы любовница: мужчина хочет только секса, но не серьёзных отношений. Фото © Shutterstock

Если у вас даже нет как таковых свиданий, а звонит мужчина лишь для того, чтобы пригласить к себе или вовсе заявиться к вам, то, скорее всего, ничего большего от этих отношений ему и не нужно. Вполне вероятно, что у него уже есть другая женщина, по отношению к которой он серьёзен, или же он находится в поиске. А вот вы, к сожалению, не более чем запасной вариант для удовлетворения физических потребностей. Не позволяйте так с собой обращаться и скорее порвите эту связь. Только если сами не используете эти свидания исключительно ради секса.

4. Совместные планы постоянно срываются

Довольно сложно усидеть на двух стульях. Даже в попытках мужчины угодить сразу обеим одна женщина определённо пострадает. Один-два раза отменить встречу из-за непредвиденных обстоятельств, конечно, нормально. Но вот если такое повторяется регулярно, то пора ставить диагноз. И он, скорее всего, не в вашу пользу. Раз мужчина отказывается от встречи именно с вами, значит, вторая дама, к сожалению, у кавалера на первом месте.

5. У него нет аккаунтов в соцсетях

Если мужчина не ведёт соцсети, что это значит? Фото © Shutterstock

Вряд ли сегодня найдутся такие люди. Наша жизнь стала крайне открытой. И что-либо скрывать от общественности не получится. Но если ваш возлюбленный оказался таким вот уникумом, то это вовсе не повод хвалить за принципиальность, а причина усомниться в его честности. Вполне возможно, что у мужчины есть секреты, которые тот не хочет открывать. С другой стороны, если соцсетей нет, то и на измене никто не поймает. Удобно и практично.

6. Вы уже давно вместе, но не знаете ни его друзей, ни родственников

Когда человек влюблён, ему сложно скрывать своё счастье: им хочется делиться, показать всем вокруг. А вот если мужчина так не делает, то это довольно тревожный звоночек. Если ваши отношения длятся приличное время, но вы так и не узнали ни его друзей, ни родителей, то этому определённо есть причина. И вполне вероятно, что она заключается в том, что он познакомил с ними совсем другую девушку.