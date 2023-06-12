6 тревожных звоночков, что пора срочно расстаться с мужчиной, тянущим вас на дно

Если чувствуете, что с вашими отношениями что-то не так, и безрезультатно пытаетесь склеить давно разбитую вазу, подумайте, а надо ли это всё. Возможно, партнёр совершенно не подходит и отношения с ним влияют разрушительно, тянут на дно. Вот несколько признаков, что пора уйти от супруга, который тянет вас вниз.

1. Вы не имеете права на собственное мнение

Что делать, если муж не даёт вам права на своё мнение? Фото © Freepik

Конечно, партнёр не запрещает вам говорить, вот только реагирует на любое высказывание, даже обращённое не в его адрес, обидой и недовольством. Между вами никак не получается диалога. Любой совет, сомнение, желание воспринимаются в штыки, и супруг начинает обороняться. В процессе чего даже может перейти к оскорблениям. Из-за этого промолчать лишний раз кажется куда правильней, чем пытаться выразить собственную позицию. Ведь это вызовет только совершенно ненужную перепалку, которая может перерасти в конфликт. Помните, что жить молча в отношениях губительно, когда вы взорвётесь, будет только хуже. Лучше связать свою жизнь с другим человеком, который готов вести диалог.

2. Эти отношения приносят вред и делают несчастной

Если вам не по себе в присутствии супруга и часто хочется себя пожалеть, то этим отношениям пора положить конец. В первую очередь с любимым человеком должно быть комфортно. А вот постоянное чувство недовольства собой и жизнью, напряжение, страх явно не тянут на счастливую семейную гармонию. Или если муж игнорирует, унижает, издевается, насмехается и даже поднимает руку. Бегите! Лучше не станет, а вот хуже — может.

3. Мужчина не умеет решать конфликты и взваливает это на вас

Как быть, если вы решаете все проблемы в семье, пока он лежит на диване? Фото © Freepik / wirestock

Проблемы в семейной жизни неизбежны — так устроен мир. И, понятное дело, что с чем-то лучше справляется один из супругов, а с чем-то другой. Но когда женщина постоянно должна играть роль сильного пола в отношениях, это не слишком хорошо. Задумайтесь, хотите ли вы такой жизни. Если мужчина быстро теряет самообладание, не идёт на компромиссы и кричит без видимых причин, при этом заставляя жену покорять горы, с ним лучше расстаться. Такой человек не изменится.

4. Ваш муж слишком ленивый

С одной стороны, конечно, ну кто не ленится вставать по утрам и идти на работу. Пусть даже она и любимая. Но лень лени рознь. Порой подобное качество мешает расти и убивает любые стремления любимой половинки. Если жена всё ещё желает подниматься к высотам, а ленивый муж — нет, он попытается утянуть на дно и её. В конфликте интересов рядом с таким человеком жить очень тяжело. Стоит ли оно того?

5. Каждый день семейной жизни наполнен тревогой

Если у вас периодически случаются панические атаки, как с этим справиться? Фото © Shutterstock

Вроде всё складывается хорошо: дом, работа, друзья. Однако избавиться от дурных мыслей никак не выходит. А временами и вовсе начинаются панические атаки. Внимательно посмотрите на свою личную жизнь. Возможно, именно "любимый" создаёт для вас столь некомфортные условия, которые постепенно загоняют в ловушку и вызывают подавленное состояние. Оцените, насколько вам хорошо рядом с этим человеком. Или от него надо скорее бежать?

6. Сильно упала самооценка, прошлые достижения потеряли значимость

Из жизнерадостной красавицы с горящими глазами и огромными мечтами вы стали постоянно уставшей, безынициативной тёткой, потерявшей вкус к жизни, хотя всё ещё молоды. Однако былые успехи и светлое будущее больше не кажутся тем, ради чего надо стараться. Возможно, кто-то рядом постоянно обесценивает ваши достижения и методично уничтожает вашу самооценку? Такое отношение мешает самореализоваться и вгоняет в депрессию. А такой ли жизни с тираном рядом вы для себя хотите?