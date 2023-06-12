Как в толпе определить девушку из деревни: 8 признаков провинциалки

Провинциалка провинциалке, конечно, рознь. И нередко бывает такое, что о девушке из деревни никогда и не подумаешь, что она приехала в город, а не родилась в нём. Но есть и другая категория особ, которые привыкли к жизни на периферии и отказаться от привычек им довольно тяжело. Рассказываем подробно, какими элементами провинциалка может выдать себя и что ей нужно поменять, чтобы сойти за свою.

1. Она общается на повышенных тонах

Провинциалки привыкли разговаривать громко. Фото © Freepik / cookie_studio

И дело вовсе не в том, что дама злится, кричит на кого-то или раздражена. Просто такая манера общения обычно и есть у деревенских людей. В селе, как правило, все друг друга знают. А потому с каждым надо поздороваться, даже если он идёт совсем далеко от тебя. Как же поступить? Ну конечно, крикнуть ему как следует: "Привет!" — а он в ответ крикнет тебе. Ничего плохого в этом нет. Но вот если хотите, чтобы в большом городе вас приняли за местного, то тон лучше сбавить. А от вредной привычки избавиться поскорее.

2. Провинциалка всегда вычурно и ярко одевается

У данной привычки тоже есть свои корни. Если все тебя вокруг знают, то как можно выйти на улицу не при полном параде? Да никак. Обязательно надо тщательно накраситься, надеть лучшую одежду, каблуки и пойти… за хлебом. Или выкинуть мусор. Городские особы без причины так не делают, им нужен повод. А вот провинциалке важно лишь одно — "чтобы не было стыдно перед соседями". Даже если этих соседей она и вовсе не знает.

3. Она может найти выход из любой ситуации

Провинциалки могут справиться с любой проблемой самостоятельно. Фото © Freepik

Городские девушки больше избалованы благами и городскими удобствами. В любой ситуации они сразу зовут на помощь. У деревенской дамы такой беды нет: она привыкла выкручиваться и полагаться только на себя. И всё это, с одной стороны, неплохо. Живите, конечно, как хотите: экономьте, сами делайте ремонт и всё тому подобное. Вот только не распространяйтесь об этом окружающим.

4. Провинциалка всегда носит обувь на каблуках

Ну, тут причина скорее в расстояниях. Деревенька или провинциальный городок, где девушка провела немало времени, намного меньше столицы. И добираться докуда-нибудь три часа ей уж точно никогда раньше не приходилось. А потому надеть красивые туфельки на каблучке в качестве повседневной обуви — абсолютно нормально. Вот только если она будет так поступать в большом городе, надежды, что ноги это выдержат, совсем не останется. Кроссовки — теперь наше всё. Привыкайте.

5. Интимные отношения на одну ночь недопустимы

Провинциалки верят в секс по любви. Фото © Freepik / pressfoto

В деревне мораль выше, чем в городе. Вопрос, конечно, спорный и зависит в первую очередь от воспитания. Однако провинциалки в этом плане больше относятся к пуританам. Опять же, слухи в маленьком населённом пункте расходятся быстро. А кому хочется, чтобы о них говорили в подобном ключе? Таких немного. Ну и бабушки, и мамы с детства вбивают, что секс может быть только между мужем и женой. Никто не говорит, что это правило железобетонное, однако определённая тенденция наблюдается.

6. Она предпочитает золото и меха

Давно известно, что эти два пункта — предметы роскоши. А провинциалка привыкла показывать себя перед соседями с хорошей стороны. Любит одеваться дорого-богато. Но такие радикальные меры в городе вовсе ни к чему. Именно по вычурности и отсутствию определённых манер девушка из деревни себя и выдаст. Стиль и роскошь — разные вещи.

7. Подделки известных брендов

Провинциалки покупают подделки, пытаясь угнаться за модой. Фото © Freepik / marymarkevich