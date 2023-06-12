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12 июня, 07:00

10 фото блогеров, которые занимаются такой дичью, что становится за них стыдно

На что только не пойдут блогеры ради лайков и просмотров! Некоторые преступают границы не только морали, но даже закона. Показываем, к чему такие выходки приводят.

"Остаётся только надеяться, что они всё засняли", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Это искусство, а не фон для видео", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Ребёнка можно завести другого, но когда ещё выдастся возможность сделать такое фото?!" influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Многие из вас, ребята, просили порекомендовать книги 🤓", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Спасателю пришлось подойти и попросить её остановиться, потому что вокруг были дети", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Помочь? Ни в коем случае! Продолжить снимать? Да! Кто-то же должен делать контент", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Погода? А что не так?" influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Подруга, ты в забегаловку пришла, а не в ресторан..." influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Ну, стоило оно того?" influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

"Обычный день в Австралии", influencersinthewild.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

10 питомцев, у которых сбилась программа, и теперь они творят какую-то дичь

10 питомцев, у которых сбилась программа, и теперь они творят какую-то дичь

Обложка ©

Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild

Сергей Трофимов
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