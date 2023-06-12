10 фото блогеров, которые занимаются такой дичью, что становится за них стыдно
На что только не пойдут блогеры ради лайков и просмотров! Некоторые преступают границы не только морали, но даже закона. Показываем, к чему такие выходки приводят.
"Остаётся только надеяться, что они всё засняли", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Это искусство, а не фон для видео", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Ребёнка можно завести другого, но когда ещё выдастся возможность сделать такое фото?!" — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Многие из вас, ребята, просили порекомендовать книги 🤓", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Спасателю пришлось подойти и попросить её остановиться, потому что вокруг были дети", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Помочь? Ни в коем случае! Продолжить снимать? Да! Кто-то же должен делать контент", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Погода? А что не так?" — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Подруга, ты в забегаловку пришла, а не в ресторан..." — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Ну, стоило оно того?" — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
"Обычный день в Австралии", — influencersinthewild.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild
Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / influencersinthewild