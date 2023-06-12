Бывшая жена Стаса Пьехи раскрыла причину госпитализации артиста
Экс-жена Стаса Пьехи назвала истинной причиной его госпитализации перенапряжение
Бывшая жена певца Стаса Пьехи раскрыла подробности госпитализации артиста, о которой стало известно вчера. По словам Натальи Горчаковой, причиной его попадания в больницу стало перенапряжение. Об этом она рассказала сайту kp.ru.
Горчакова рассказала, что разговаривала с бывшим мужем позавчера. Позднее он сообщил ей о плохом самочувствии, после чего исполнителю вызвали скорую. Семья безумно испугалась за него, но сейчас, по её словам, с Пьехой всё хорошо.
Бывшая жена также подтвердила сообщение самого артиста о том, что плохо ему стало из-за напряжённой работы. Она сообщила, что, действительно, причина в его плотном графике.
"Он заработался, и вот результат. Раньше у него не было никаких проблем с сердцем. Переживаем за него, но всё будет хорошо", — добавила Горчакова.
Лайф напоминает, что о госпитализации Стаса Пьехи стало известно вчера утром. Уточнялось, что артист пожаловался на плохое самочувствие прошлой ночью: рассказал, что его беспокоит боль в сердце. Было решено отправить его в Боткинскую больницу. Позже Пьеха вышел на связь с поклонниками и опубликовал фото из палаты.
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