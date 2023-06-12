Бывшая жена Стаса Пьехи раскрыла причину госпитализации артиста

Бывшая жена певца Стаса Пьехи раскрыла подробности госпитализации артиста, о которой стало известно вчера. По словам Натальи Горчаковой, причиной его попадания в больницу стало перенапряжение. Об этом она рассказала сайту kp.ru.

Горчакова рассказала, что разговаривала с бывшим мужем позавчера. Позднее он сообщил ей о плохом самочувствии, после чего исполнителю вызвали скорую. Семья безумно испугалась за него, но сейчас, по её словам, с Пьехой всё хорошо.

Бывшая жена также подтвердила сообщение самого артиста о том, что плохо ему стало из-за напряжённой работы. Она сообщила, что, действительно, причина в его плотном графике.

"Он заработался, и вот результат. Раньше у него не было никаких проблем с сердцем. Переживаем за него, но всё будет хорошо", — добавила Горчакова.