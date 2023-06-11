"Никаких глобальных проблем": Стас Пьеха рассказал о результатах анализов после госпитализации

Российский певец Стас Пьеха опубликовал в соцсети видео, в котором призвал фанатов не переживать за него из-за сегодняшней госпитализации с признаками инфаркта миокарда. Он подчеркнул, что, согласно результатам анализов, глобальных проблем нет.

Стас Пьеха — о результатах анализов после госпитализации. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Wolfieha

"Я провёл все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо и мне тоже тем более… Давайте, пожалуйста, не будем переживать", — сказал он.

Музыкант поблагодарил всех людей, проявивших неравнодушие к нему. Он подчеркнул, что надеется, что в скором времени всё станет хорошо.