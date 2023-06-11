Российский певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По его данным, 42-летнему артисту стало плохо сегодня ночью — он пожаловался на боли в сердце. Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу.

Ранее сообщалось, что вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, у которого диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы, снова ввели в состояние искусственной комы. Напомним, 28 мая Рико был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Это произошло после падения с лошади в Испании.