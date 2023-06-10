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10 июня, 12:54

Папа римский не проведёт воскресную проповедь по советам врачей

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Папа римский Франциск не выйдет к верующим во время традиционной воскресной проповеди из-за перенесённой на днях операции. Об этом сообщил прооперировавший понтифика Серджио Альфьери, врач больницы имени Агостино Джемелли.

"Все параметры [состояния здоровья] папы римского в норме, но лучше не напрягаться, и мы попросили отказаться от проповеди ("Ангелу небесному". — Прим. Лайфа) завтра", уточнил доктор.

86-летний понтифик продолжает находиться в больнице и восстанавливать силы. По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, в этот раз молитва "будет носить частный характер" и пройдёт прямо в палате.

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Напомним, 7 июня стало известно, что папу римского госпитализировали для операции на органах брюшной полости. Процедура длилась около трёх часов, и провели её врачи клиники имени Агостино Джемелли. Понтифик проведёт в клинике ещё несколько дней.

Татьяна Миссуми
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