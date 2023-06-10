Папа римский не проведёт воскресную проповедь по советам врачей

Папа римский Франциск не выйдет к верующим во время традиционной воскресной проповеди из-за перенесённой на днях операции. Об этом сообщил прооперировавший понтифика Серджио Альфьери, врач больницы имени Агостино Джемелли.

"Все параметры [состояния здоровья] папы римского в норме, но лучше не напрягаться, и мы попросили отказаться от проповеди ("Ангелу небесному". — Прим. Лайфа) завтра", — уточнил доктор.