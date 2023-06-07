Регион

Уведомления отключены

7 июня, 09:40

Папу римского госпитализировали для операции

Папе римскому Франциску сегодня проведут плановую операцию. Как сообщили журналистам в пресс-службе Ватикана, речь идёт о лапаротомии (операции на органах брюшной полости) и пластической хирургии брюшной стенки с протезированием.

"По окончании общей аудиенции папа римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена лапаротомия и пластика брюшной стенки протезами под общим наркозом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, хирургическое вмешательство потребовалось 86-летнему понтифику в связи с ущемлением послеоперационной грыжи, которая вызывает болезненные ощущения. После операции папа римский проведёт в больнице ещё несколько дней.

Папа римский назвал условие для завершения украинского конфликта

Папа римский назвал условие для завершения украинского конфликта

Ранее Лайф сообщал, что папу римского выписали из больницы после госпитализации из-за респираторной инфекции. В конце марта понтифик почувствовал себя нехорошо после коллективной аудиенции. В частности, у него были трудности с дыханием.

Обложка ©

Getty Images / Antonio Masiello

Наталья Исакова
  • Новости
  • Папа римский
  • Ватикан
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров