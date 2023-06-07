Папу римского госпитализировали для операции

Папе римскому Франциску сегодня проведут плановую операцию. Как сообщили журналистам в пресс-службе Ватикана, речь идёт о лапаротомии (операции на органах брюшной полости) и пластической хирургии брюшной стенки с протезированием.

"По окончании общей аудиенции папа римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена лапаротомия и пластика брюшной стенки протезами под общим наркозом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, хирургическое вмешательство потребовалось 86-летнему понтифику в связи с ущемлением послеоперационной грыжи, которая вызывает болезненные ощущения. После операции папа римский проведёт в больнице ещё несколько дней.