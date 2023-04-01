Папу римского выписали из больницы после госпитализации из-за респираторной инфекции

Врачи больницы Джемелли выписали папу римского Франциска после трёхдневной госпитализации из-за респираторной инфекции. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Папа римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемелли. Прежде чем покинуть медучреждение, папа поприветствовал руководство, и всю команду медиков, и медперсонал, который был с ним эти дни", — указывается в сообщении.

После выписки Франциск пообщался с журналистами и верующими. В разговоре он признался, что 29 марта почувствовал себя нехорошо после коллективной аудиенции, но сейчас с ним всё нормально. Выписку транслировал телеканал Rai News 24.