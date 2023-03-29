Папа римский на несколько дней угодил в больницу
Папа римский проведёт несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции
Папа римский Франциск несколько дней проведёт в больнице с респираторной инфекцией. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По его словам, понтифику потребуется терапия. При этом он уточнил, что инфекция не связана с коронавирусом. В последние дни 86-летний Франциск чувствовал затруднение в дыхании.
"Он прошёл обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли. Его результат показал наличие респираторной инфекции, что требует проведения необходимой терапии в стационаре на протяжении нескольких дней", — указал Бруни.
Ранее в католической архиепархии заявили о любви папы римского к России. По словам священника Кирилла Горбунова, понтифик искренне любит русский народ и духовную традицию.
Twitter / Pope Francis