Папа римский назвал условие для завершения украинского конфликта

Украина на данный момент не особенно задумывается о переговорах, так как имеет мощную поддержку Америки и Европы, заявил в интервью Telemundo папа римский Франциск. Однако же мир наступит только когда Россия и Украина сядут за стол переговоров.

"Мир будет достигнут тогда, когда Россия и Украина смогут говорить между собой или через кого-то ещё", — пояснил понтифик.