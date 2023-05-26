Папа римский назвал условие для завершения украинского конфликта
Папа римский Франциск: Мир будет достигнут при условии диалога России и Украины
Украина на данный момент не особенно задумывается о переговорах, так как имеет мощную поддержку Америки и Европы, заявил в интервью Telemundo папа римский Франциск. Однако же мир наступит только когда Россия и Украина сядут за стол переговоров.
"Мир будет достигнут тогда, когда Россия и Украина смогут говорить между собой или через кого-то ещё", — пояснил понтифик.
Ранее в МИД России заявили, что Москве известно о намерении папы римского Франциска направить в РФ посланника в рамках мирной инициативы по конфликту на Украине.
ТАСС / ZUMA Press