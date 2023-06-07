Папе римскому провели операцию на брюшной полости

Врачи клиники имени Агостино Джемелли завершили оперирование папы римского Франциска. Хирургическая процедура длилась около трёх часов и проходила под общим наркозом.

Как сообщает агентство ANSA, 86-летнего понтифика доставили в палату, после операции он проведёт в больнице ещё несколько дней.