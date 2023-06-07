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7 июня, 16:39

Папе римскому провели операцию на брюшной полости

Врачи клиники имени Агостино Джемелли завершили оперирование папы римского Франциска. Хирургическая процедура длилась около трёх часов и проходила под общим наркозом.

Как сообщает агентство ANSA, 86-летнего понтифика доставили в палату, после операции он проведёт в больнице ещё несколько дней.

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Днём 7 июня стало известно, что папу римского госпитализировали для операции. Как сообщили журналистам в пресс-службе Ватикана, речь идёт о лапаротомии (операции на органах брюшной полости) и пластической хирургии брюшной стенки с протезированием.

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Наталья Исакова
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