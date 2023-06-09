Упавшего с лошади вратаря ПСЖ вновь ввели в искусственную кому

Вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, у которого диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы, снова ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

29-летний голкипер находится в больнице в Севилье. Ранее была информация, что состояние испанца понемногу улучшается, хоть и остаётся тяжёлым. Сегодня, 9 июня, врачи вновь вынуждены были воспользоваться седативными препаратами.