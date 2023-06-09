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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 20:55

Упавшего с лошади вратаря ПСЖ вновь ввели в искусственную кому

Le Parisien: Вратаря ПСЖ Рико снова ввели в искусственную кому

Вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, у которого диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы, снова ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

29-летний голкипер находится в больнице в Севилье. Ранее была информация, что состояние испанца понемногу улучшается, хоть и остаётся тяжёлым. Сегодня, 9 июня, врачи вновь вынуждены были воспользоваться седативными препаратами.

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Напомним, 28 мая Серхио Рико был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Это произошло после падения с лошади в Испании.

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twitter.com / sergiorico25

Лариса Сафронова
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