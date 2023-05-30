Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о страшной травме, полученной в плей-офф
Вратарь "Торонто" Самсонов: Из-за травмы шеи кровь могла попасть в мозг
Российский вратарь "Торонто Мейпл Лифс" Илья Самсонов рассказал о серьёзной травме, которую получил по ходу нынешнего плей-офф НХЛ. Его слова приводит Sport24.
"Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришёл, начали смотреть. Понял, что с ключицей всё нормально, просто шею не повернуть", — сказал хоккеист.
Травму Самсонов получил в третьем матче серии с "Флоридой", столкнувшись с одноклубником Люком Шенном. Продолжить игру россиянин не смог. По его словам, МРТ не показала ничего хорошего: у спортсмена была рана, из которой текла кровь и она могла попасть в мозг.
В свою очередь голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.
Twitter / Toronto Maple Leafs