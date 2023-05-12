Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку номинантов на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — "Везина Трофи". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.

В минувшем сезоне Сорокин отыграл в 62 играх, одержав 31 победу. На его счету рекорд сезона по количеству игр на ноль — шесть. В среднем россиянин отражал 92,4% бросков, пропуская за игру 2,34 шайбы. В плей-офф "Айлендерс" вылетели в первом раунде от "Каролины".