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11 мая, 22:43

Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

<p>Илья Сорокин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NYIslanders/status/1639400485164597248/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">New York Islanders</a></p>

Илья Сорокин. Обложка © Twitter / New York Islanders

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин вошёл в тройку номинантов на приз лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — "Везина Трофи". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.

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В минувшем сезоне Сорокин отыграл в 62 играх, одержав 31 победу. На его счету рекорд сезона по количеству игр на ноль — шесть. В среднем россиянин отражал 92,4% бросков, пропуская за игру 2,34 шайбы. В плей-офф "Айлендерс" вылетели в первом раунде от "Каролины".

Напомним, в прошлом сезоне "Везина" досталась вратарю "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорю Шестёркину. Россиянин в среднем пропускал меньше всего шайб за игру (2,07) и отражал 93,5% бросков.

Артур Лапсаков
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