Определился второй четвертьфиналист Кубка Стэнли

Команда клуба "Каролина Харрикейнз" в овертайме победила "Нью-Йорк Айлендерс" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ. Шестой матч завершился со счётом 2:1 ОТ, а серия — 4-2.

Вратарь команды "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 бросков из 41, став третьей звездой встречи. Напомним, нападающий "Каролины" Андрей Свечников в этом сезоне на льду уже не появится из-за разрыва крестообразных связок.

Соперником клуба "Харрикейнз" станет победитель пары "Нью-Джерси Дэвилз" — "Нью-Йорк Рейнджерс", где "дьяволы" пока впереди 3-2. Ранее первым вышедшим во второй раунд Кубка Стэнли стал клуб "Вегас Голден Найтс", выбивший "Виннипег Джетс".