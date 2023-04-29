КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 03:22

Определился второй четвертьфиналист Кубка Стэнли

"Каролина" победила "Айлендерс" и вышла во второй раунд Кубка Стэнли

Команда клуба "Каролина Харрикейнз" в овертайме победила "Нью-Йорк Айлендерс" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ. Шестой матч завершился со счётом 2:1 ОТ, а серия — 4-2.

Вратарь команды "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 бросков из 41, став третьей звездой встречи. Напомним, нападающий "Каролины" Андрей Свечников в этом сезоне на льду уже не появится из-за разрыва крестообразных связок.

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Соперником клуба "Харрикейнз" станет победитель пары "Нью-Джерси Дэвилз" — "Нью-Йорк Рейнджерс", где "дьяволы" пока впереди 3-2. Ранее первым вышедшим во второй раунд Кубка Стэнли стал клуб "Вегас Голден Найтс", выбивший "Виннипег Джетс".

Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Евгений Дадонов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счёт в серии с "Миннесотой". Сейчас в этой серии счёт 3-2 в пользу "Далласа", который ведёт в шестой игре со счётом 2:0 (идёт второй период).

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Twitter / Carolina Hurricanes

Артур Лапсаков
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