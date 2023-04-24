Гол Дадонова вновь помог "Далласу" победить "Миннесоту"

"Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и сравнял счёт в серии (2-2). Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе победителей забросил Евгений Дадонов. Дублем отметился Тайлер Сегин. Пятая игра серии состоится в Далласе в ночь на 26 апреля.