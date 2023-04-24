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24 апреля, 03:23

Гол Дадонова вновь помог "Далласу" победить "Миннесоту"

Дадонов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счёт в серии с "Миннесотой"

"Даллас Старз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и сравнял счёт в серии (2-2). Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе победителей забросил Евгений Дадонов. Дублем отметился Тайлер Сегин. Пятая игра серии состоится в Далласе в ночь на 26 апреля.

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Это третий гол Дадонова в серии. Он оформил дубль во втором матче, в котором "Даллас" одержал победу над "Миннесотой".

Артур Лапсаков
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