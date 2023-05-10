Форвард "Питтсбурга" Малкин вошёл в число номинантов на "Кинг Клэнси Трофи"
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин номинирован на "Кинг Клэнси Трофи" по итогам сезона Национальной хоккейной лиги. Это приз вручают игроку, который является примером для партнёров на льду и за его пределами и принимает активное участие в общественной жизни.
Ранее россияне не удостаивались этой награды. Всего в списке претендентов 32 хоккеиста.
Ранее Лайф писал, что 20-летний российский хоккеист Фёдор Свечков подписал контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл Предаторз". Соглашение рассчитано на три года.
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