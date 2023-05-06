20-летний российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

Соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на три года. Свечков был выбран "Нэшвиллом" на драфте 2021 года под общим 19-м номером.

Минувший сезон Свечков провёл в московском "Спартаке". В 27 сыгранных матчах в КХЛ он набрал четыре очка (два гола и две передачи). В ВХЛ форвард набрал семь очков (гол и шесть передач) в 14 играх, а также выиграл вместе с "Химиком" Кубок Петрова.