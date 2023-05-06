20-летний российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ
"Нэшвилл" объявил о подписании контракта новичка с россиянином Свечковым
Российский нападающий Фёдор Свечков подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Нэшвилл Предаторз". Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение 20-летнего хоккеиста рассчитано на три года. Свечков был выбран "Нэшвиллом" на драфте 2021 года под общим 19-м номером.
Минувший сезон Свечков провёл в московском "Спартаке". В 27 сыгранных матчах в КХЛ он набрал четыре очка (два гола и две передачи). В ВХЛ форвард набрал семь очков (гол и шесть передач) в 14 играх, а также выиграл вместе с "Химиком" Кубок Петрова.
Ранее Лайф рассказывал, что российский нападающий Иван Мирошниченко подписал контракт новичка с "Вашингтоном". Срок соглашения рассчитан на три года.
T.me / ХК "Спартак" Москва