Российский хоккеист Воронков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом"
Российский нападающий Дмитрий Воронков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс". Об этом сообщает пресс-служба команды.
С 22-летним хоккеистом был подписан контракт новичка сроком на два года. "Коламбус" выбрал Воронкова на драфте 2019 года под общим 114-м номером.
С 2018 года Воронков выступал за казанский "Ак Барс". В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги он набрал 31 очко (18 голов и 13 передач) в 54 играх и отметился 12 очками в 24 матчах плей-офф.
Ранее защитник "Бостона" Дмитрий Орлов заявил о желании вернуться в "Вашингтон". Напомним, "Кэпиталз" обменяли игрока в конце февраля этого года.