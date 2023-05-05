Российский хоккеист Воронков подписал двухлетний контракт с "Коламбусом"

Российский нападающий Дмитрий Воронков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

С 22-летним хоккеистом был подписан контракт новичка сроком на два года. "Коламбус" выбрал Воронкова на драфте 2019 года под общим 114-м номером.