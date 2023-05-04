Защитник "Бостона" Орлов заявил о желании вернуться в "Вашингтон"

Защитник клуба "Бостон Брюинз" Дмитрий Орлов заявил, что хочет вернуться в "Вашингтон". Напомним, "Кэпиталз" обменяли игрока в конце февраля.

"Наверное, да, хочу вернуться в "Вашингтон". Поговорю со своим агентом. Посмотрим. Я до сих пор не знаю, каков мой план, улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь", — приводит слова россиянина The Hockey News.

Орлов добавил, что ему нужно поговорить с семьёй и двигаться дальше. "Бостон", ставший победителем регулярного чемпионата НХЛ, не смог преодолеть первый раунд Кубка Стэнли, уступив в семи играх клубу "Флорида Пантерз". Российский защитник после обмена набрал 17 очков (4 гола и 13 передач) в 23 играх регулярного чемпионата и 8 (0+8) баллов в плей-офф.