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2 мая, 01:05

Хоккеист Мирошниченко подписал контракт с "Вашингтоном"

Российский форвард Мирошниченко подписал контракт с клубом НХЛ "Вашингтон"

Российский нападающий Иван Мирошниченко заключил контракт новичка с клубом НХЛ "Вашингтон" сроком на три года. Информацию об этом подтвердила пресс-служба команды.

"Вашингтон Кэпиталз" подписал трёхлетний контракт с форвардом Иваном Мирошниченко. Мирошниченко заработает 855 тысяч долларов в НХЛ и 82,5 тысячи долларов, выступая в Американской хоккейной лиге", — сказано в сообщении.

В марте прошлого года у Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Это злокачественная опухоль, поражающая лимфоузлы. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в ноябре провёл первый матч в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) за команду "Омские ястребы" против "Мамонтов Югры" (1:6).

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Ранее Мирошниченко расторг контракт с хоккейным клубом "Авангард" по обоюдному согласию. Известно, что спортивные права Мирошниченко остаются за "Авангардом".

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miroshnichenko_63

Анатолий Симоненко
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