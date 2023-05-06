Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж в регулярном чемпионате НХЛ
Свитера с фамилией нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина второй сезон подряд стали самыми продаваемыми по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает ESPN.
Второе место по продажам — у игрока "Питтсбурга" Сидни Кросби, третье — у Давида Пастрняка из "Бостона", четвёртое — у форварда "Нью-Джерси" Джека Хьюза, пятое — у нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса.
Среди команд наилучшие показатели по продажам джерси в регулярке у "Бостон Брюинз", второе место — у "Нью-Йорк Рейнджерс", третье — у "Питтсбург Пингвинз", четвёртое — у "Вашингтон Кэпиталз", пятое — у "Колорадо Эвеланш".
Ранее Лайф писал, что клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" подарил болельщикам кусок сетки ворот, в которые капитан команды Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Подарки достались фанатам, которые продлили абонементы на следующий сезон.