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6 мая, 03:39

Свитеры Овечкина вновь стали лидерами продаж в регулярном чемпионате НХЛ

Свитера с фамилией нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина второй сезон подряд стали самыми продаваемыми по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает ESPN.

Второе место по продажам — у игрока "Питтсбурга" Сидни Кросби, третье — у Давида Пастрняка из "Бостона", четвёртое — у форварда "Нью-Джерси" Джека Хьюза, пятое — у нападающего "Торонто" Остона Мэттьюса.

Овечкин объяснил, почему "Вашингтон" пролетел мимо плей-офф НХЛ впервые за 9 лет

Овечкин объяснил, почему "Вашингтон" пролетел мимо плей-офф НХЛ впервые за 9 лет

Среди команд наилучшие показатели по продажам джерси в регулярке у "Бостон Брюинз", второе место — у "Нью-Йорк Рейнджерс", третье — у "Питтсбург Пингвинз", четвёртое — у "Вашингтон Кэпиталз", пятое — у "Колорадо Эвеланш".

Ранее Лайф писал, что клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" подарил болельщикам кусок сетки ворот, в которые капитан команды Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Подарки достались фанатам, которые продлили абонементы на следующий сезон.

Обложка ©

nhl.com

Юлия Коновалова
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