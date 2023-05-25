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25 мая, 03:41

Российский голкипер вывел "Флориду" в финал Кубка Стэнли

"Флорида" Бобровского победила "Каролину" и вышла в финал плей-офф НЛХ

<p>Сергей Бобровский. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FlaPanthers/status/1661524601157844993/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Florida Panthers</a></p>

Сергей Бобровский. Обложка © Twitter / Florida Panthers

Хоккейный клуб "Флорида Пантерз" стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Команда на своей площадке в Санрайзе в четвёртый раз победила "Каролину Харрикейнз" со счётом 4:3.

Голы в составе победителей на счету Энтони Дюклера, Мэттью Ткачука, оформившего дубль, и Райана Ломберга. У проигравших отличились Пол Штясны, Теуво Терявяйнен и Йеспер Фаст. Российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 36 бросков.

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Счёт в серии стал 4-0, благодаря чему "Флорида" вышла в финал плей-офф НХЛ.

В ночь на пятницу состоится четвёртый матч серии между "Вегасом" и "Далласом". В последнем "Голден Найтс" разгромили соперника, сделав счёт в серии 3-0. Встреча состоится на арене в Далласе.

Артур Лапсаков
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