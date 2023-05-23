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23 мая, 04:09

Бобровский признан первой звездой третьего матча с "Каролиной"

Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский признан первой звездой третьего матча финальной серии Восточной конференции с "Каролиной" (1:0, 3:0 в серии).

Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, оформив первый шатаут в нынешнем плей-офф НХЛ.

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Второй звездой встречи стал нападающий Сэм Райнхарт, забросивший единственную шайбу. Замкнул тройку форвард "пантер" Сэм Беннетт, отдавший голевую передачу.

Напомним, "Флорида" одержала три победы над "Каролиной" и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Четвёртая игра в серии состоится в Санрайзе в ночь на 25 мая.

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Twitter / Florida Panthers

Артур Лапсаков
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