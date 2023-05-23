Бобровский признан первой звездой третьего матча с "Каролиной"

Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, оформив первый шатаут в нынешнем плей-офф НХЛ.

Пас Барбашёва помог "Вегасу" во второй раз победить "Даллас" в полуфинале НХЛ

Напомним, "Флорида" одержала три победы над "Каролиной" и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Четвёртая игра в серии состоится в Санрайзе в ночь на 25 мая.