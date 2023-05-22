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21 мая, 22:15

Пас Барбашёва помог "Вегасу" во второй раз победить "Даллас" в полуфинале НХЛ

Хоккеисты клуба "Вегас Голден Найтс" обыграли "Даллас Старз" во втором матче финала Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Шайбами у победителей отметились Марк Стоун, Жонатан Маршессо и Чендлер Стивенсон. В составе проигравших отличились Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашёв отметился голевой передачей. Также пас на счету форварда "Далласа" Евгения Дадонова.

Счёт в серии стал 2:0 в пользу "Голден Найтс". Серия переезжает в Даллас, где пройдут третий и четвёртый матчи.

Определились обе полуфинальные пары Кубка Стэнли

Определились обе полуфинальные пары Кубка Стэнли

В другой полуфинальной паре "Флорида" Сергея Бобровского ведёт у "Каролины" со счётом 2:0.

Ранее Лайф рассказывал, что КХЛ объявила о новом формате перекрёстного плей-офф в сезоне 2023/2024. Во втором раунде Кубка Гагарина образуются две группы, в которых сыграют по четыре команды. В каждой из них будут по две команды из Западной и Восточной конференций.

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Twitter / Vegas Golden Knights

Артур Лапсаков
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