Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о новом формате перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24, начиная со второго раунда. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам, что формат согласовала Федерация хоккея России.

"Плей-офф со второго раунда будет перекрёстным. Это согласовано Федерацией хоккея России", — отметил он.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образуются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.