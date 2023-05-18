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18 мая, 16:45

КХЛ объявила о новом формате перекрестного плей-офф в сезоне–2023/24

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о новом формате перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24, начиная со второго раунда. Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам, что формат согласовала Федерация хоккея России.

"Плей-офф со второго раунда будет перекрёстным. Это согласовано Федерацией хоккея России", — отметил он.

Перекрестный плей-офф подразумевает, что во втором раунде Кубка Гагарина образуются две группы, в которых играют по четыре команды. В каждой группе выступают по две команды из Западной и Восточной конференций.

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Ранее Лайф писал о том, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал безобразным решение транслировать в России мировые соревнования по хоккею, куда не были допущены российская и белорусская сборные.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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