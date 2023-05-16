Фетисов возмутился, что телеканалы РФ показывают чемпионат мира по хоккею
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал безобразным решение транслировать в России мировые соревнования по хоккею, куда не были допущены российская и белорусская сборные.
"Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо. <…> Это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать", — сказал он изданию "Всёпроспорт".
Напомним, совет Международной федерации хоккея (IIHF) в феврале прошлого года отстранил от участия в мировых соревнованиях российскую и белорусскую сборные из-за ситуации на Украине. В марте этого года IIHF продлила действие своего решения, а глава организации Люк Тардиф подчеркнул, что отмена запрета может обсуждаться не ранее чем через год. Чемпионат мира по хоккею продлится с 12 по 28 мая в Риге и Тампере, но без участия России и Белоруссии.