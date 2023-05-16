Фетисов возмутился, что телеканалы РФ показывают чемпионат мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал безобразным решение транслировать в России мировые соревнования по хоккею, куда не были допущены российская и белорусская сборные.

"Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно. И я на самом деле возмущаюсь решением, кто их принимал и зачем это надо. <…> Это безобразное решение. Надо срочно это дело закрывать", — сказал он изданию "Всёпроспорт".