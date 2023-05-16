Определились обе полуфинальные пары Кубка Стэнли

"Даллас", победивший "Сиэтл", стал последним участником полуфинала Кубка Стэнли. В плей-офф Национальной хоккейной лиги начинается пора финалов конференций.

В решающей серии Восточной конференции встретятся "Каролина" и "Флорида". В финале Запада сыграют "Вегас" и "Даллас".

Напомним, действующим чемпионом является ХК "Колорадо", вылетевший в первом раунде.