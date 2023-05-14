Павелски догнал Овечкина по количеству голов в плей-офф НХЛ

Форвард "Далласа" Джо Павелски забил гол в матче серии второго раунда плей-офф НХЛ в игре с "Сиэтлом", что позволило ему сравняться с россиянином Александром Овечкиным по количеству заброшенных шайб в Кубке Стэнли.

Это была шестая встреча противостояния "Сиэтл" — "Даллас", которая закончилась счётом 6:3 в пользу "Сиэтла". В команде победителей на девятой минуте шайбу забросил Янни Гурд, на 17-й и 60-й — Джордан Эберле, на 22-й — Ээли Толванен, на 25-й — Тай Картье, на 49-й — Мэттью Бенирс. В проигравшей команде на десятой минуте шайбу забил Мэйсон Марчмент, на 26-й — Павелски и на 49-й — Джоэл Кивиранта.

Это 72-я шайба Павелски в карьере в плей-офф НХЛ. С этого момента он и Овечкин занимают первое место по количеству голов в Кубке Стэнли в числе действующих игроков. Лучшим в истории лиги пока остаётся канадец Уэйн Гретцки, забивший 122 гола.