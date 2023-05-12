"Каролина" стала первым полуфиналистом плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Восточной конференции. Им стала "Каролина Харрикейнз", победившая "Нью-Джерси Дэвилз". Серия завершилась в пятом матче, который клуб из Роли выиграл в овертайме со счётом 3:2.

Шайбами отметились Джейккоб Слэвин, Брент Бёрнс и Йеспер Фаст, на счету которого победный гол. У проигравших отличились Доусон Мерсер и Тимо Майер.