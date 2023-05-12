"Каролина" стала первым полуфиналистом плей-офф НХЛ
"Каролина" победила "Нью-Джерси" и вышла в финал Восточной конференции
В Национальной хоккейной лиге определился первый финалист Восточной конференции. Им стала "Каролина Харрикейнз", победившая "Нью-Джерси Дэвилз". Серия завершилась в пятом матче, который клуб из Роли выиграл в овертайме со счётом 3:2.
Шайбами отметились Джейккоб Слэвин, Брент Бёрнс и Йеспер Фаст, на счету которого победный гол. У проигравших отличились Доусон Мерсер и Тимо Майер.
"Каролина" выиграла серию со счётом 4-1. В финале конференции её соперником станет победитель пары "Флорида Пантерз" — "Торонто Мейпл Лифс" (3-1 в серии).
Ранее Лайф рассказывал, что передача россиянина Клима Костина помогла "Эдмонтону" победить "Вегас" и сравнять счёт в серии (2-2). Пятая игра состоится в ночь на 13 мая.
Twitter / Carolina Hurricanes