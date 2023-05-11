Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

11 мая, 04:54

Передача Костина помогла "Эдмонтону" победить "Вегас" и сравнять счёт в серии

Хоккеисты клуба "Эдмонтон Ойлерз" победили "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм и Райан Нюджент-Хопкинс. У проигравших отметился Николя Руа.

Российский нападающий "Эдмонтона" Клим Костин отметился результативной передачей в моменте с первым голом.

"Торонто" прервал победную серию "Флориды" и сократил счёт в серии плей-офф

"Торонто" прервал победную серию "Флориды" и сократил счёт в серии плей-офф

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 13 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что две передачи Евгения Дадонова помогли "Далласу" победить "Сиэтл" и сравнять счёт в серии. Пятая игра пройдёт в Далласе 12 мая.

Обложка ©

Twitter / Edmonton Oilers

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • вегасголденнайтс
  • Клим Костин
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров