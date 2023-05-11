Передача Костина помогла "Эдмонтону" победить "Вегас" и сравнять счёт в серии
Хоккеисты клуба "Эдмонтон Ойлерз" победили "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм и Райан Нюджент-Хопкинс. У проигравших отметился Николя Руа.
Российский нападающий "Эдмонтона" Клим Костин отметился результативной передачей в моменте с первым голом.
Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 13 мая.
Ранее Лайф рассказывал, что две передачи Евгения Дадонова помогли "Далласу" победить "Сиэтл" и сравнять счёт в серии. Пятая игра пройдёт в Далласе 12 мая.
Twitter / Edmonton Oilers