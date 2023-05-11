Передача Костина помогла "Эдмонтону" победить "Вегас" и сравнять счёт в серии

Хоккеисты клуба "Эдмонтон Ойлерз" победили "Вегас Голден Найтс" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм и Райан Нюджент-Хопкинс. У проигравших отметился Николя Руа.

Российский нападающий "Эдмонтона" Клим Костин отметился результативной передачей в моменте с первым голом.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 13 мая.