Две передачи Дадонова помогла "Далласу" победить "Сиэтл" и сравнять счёт в серии

Хоккеисты "Даллас Старз" обыграли "Сиэтл Кракен" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 6:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейми Бенн, Томас Харли, Макс Доми (дубль), Джо Павелски и Адам Ларссон. У проигравших дублем отметился Джейден Шварц, ещё один гол на счету Роопе Хинца.

Российский форвард "Далласа" Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами.

Предыдущую игру "Сиэтл" выиграл со счётом 7:2. В серии счёт стал равным — 2-2. Пятая игра пройдёт в Далласе 12 мая.