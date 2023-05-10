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10 мая, 04:39

Две передачи Дадонова помогла "Далласу" победить "Сиэтл" и сравнять счёт в серии

Хоккеисты "Даллас Старз" обыграли "Сиэтл Кракен" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 6:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейми Бенн, Томас Харли, Макс Доми (дубль), Джо Павелски и Адам Ларссон. У проигравших дублем отметился Джейден Шварц, ещё один гол на счету Роопе Хинца.

Российский форвард "Далласа" Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами.

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Предыдущую игру "Сиэтл" выиграл со счётом 7:2. В серии счёт стал равным — 2-2. Пятая игра пройдёт в Далласе 12 мая.

Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин вошёл в число номинантов на "Кинг Клэнси Трофи". Ранее россияне не удостаивались этой награды. Малкин поборется за неё ещё с 31 претендентом.

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Twitter / Dallas Stars

Артур Лапсаков
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