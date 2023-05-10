"Каролина" разгромила "Нью-Джерси" и повела в серии 3-1

Команда клуба "Каролина Харрикейнз" победила "Нью-Джерси Девилз" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ньюарке и завершилась со счётом 6:1.

Дублем отметился Мартин Нечас, по шайбе на счету Бретта Пеши, Йеспера Фаста, Брента Бёрнса и Джордана Мартинука. Единственный гол хозяев забил Джек Хьюз. Российский голкипер "Каролины" Пётр Кочетков всю игру провёл на скамейке запасных.

Предыдущую игру "Нью-Джерси" выиграл со счётом 8:4. Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Харрикейнз". Пятая игра пройдёт в Роли 11 мая.