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11 мая, 01:54

"Торонто" прервал победную серию "Флориды" и сократил счёт в серии плей-офф

Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" победили "Флориду Пантерз" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вильям Нюландер и Митч Марнер. У проигравших отметился Сэм Райнхарт.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 23 броска. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов из-за повреждения встречу пропустил.

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Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Пантерз". При этом "Флорида" прервала победную серию, состоявшую из шести игр. Пятая игра состоится в Торонто в ночь на 13 мая.

Ранее Лайф писал, что "Каролина" разгромила "Нью-Джерси" и повела в серии 3-1. Российский голкипер "Харрикейнз" Пётр Кочетков всю игру провёл на скамейке запасных.

Обложка ©

Twitter / Toronto Maple Leafs

Артур Лапсаков
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