"Торонто" прервал победную серию "Флориды" и сократил счёт в серии плей-офф

Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" победили "Флориду Пантерз" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вильям Нюландер и Митч Марнер. У проигравших отметился Сэм Райнхарт.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 23 броска. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов из-за повреждения встречу пропустил.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Пантерз". При этом "Флорида" прервала победную серию, состоявшую из шести игр. Пятая игра состоится в Торонто в ночь на 13 мая.