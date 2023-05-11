"Торонто" прервал победную серию "Флориды" и сократил счёт в серии плей-офф
Хоккеисты "Торонто Мэйпл Лифс" победили "Флориду Пантерз" в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 2:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вильям Нюландер и Митч Марнер. У проигравших отметился Сэм Райнхарт.
Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 23 броска. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов из-за повреждения встречу пропустил.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Пантерз". При этом "Флорида" прервала победную серию, состоявшую из шести игр. Пятая игра состоится в Торонто в ночь на 13 мая.
Ранее Лайф писал, что "Каролина" разгромила "Нью-Джерси" и повела в серии 3-1. Российский голкипер "Харрикейнз" Пётр Кочетков всю игру провёл на скамейке запасных.
Twitter / Toronto Maple Leafs