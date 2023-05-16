"Даллас" Дадонова пробился в полуфинал плей-офф НХЛ
Дадонов помог "Далласу" победить "Сиэтл" и выйти в финал Западной конференции
Хоккейный клуб "Даллас Старз" победил "Сиэтл Кракен" в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Шайбы на счету у Роопе Хинца и Уайатта Джонстона. Единственный гол "Сиэтла" в концовке забил Оливер Бьоркстранд. Российский нападающий "Старз" Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
"Даллас" выиграл серию со счётом 4–3 и вышел в финал конференции, где сыграет с "Вегас Голден Найтс".
Напомним, в финале Восточной конференции сыграют "Каролина" и "Флорида". Первый матч стартует в ночь на пятницу, 19 мая.
Twitter / Dallas Stars