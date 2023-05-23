Шатаут Бобровского принёс "Флориде" третью победу над "Каролиной"
Сергей Бобровский. Обложка © Twitter / Florida Panthers
Хоккеисты клуба "Флорида Пантерз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в третьем матче финала Восточной конференции НХЛ. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу во втором периоде забросил Сэм Райнхарт. Российский вратарь "пантер" Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам.
Счёт в серии стал 3:0 в пользу "Флориды". Четвёртая игра также состоится в Санрайзе через день.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Илья Сорокин вошёл в тройку претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ. Его соперниками в борьбе за награду будут игрок "Бостона" Линус Улльмарк и вратарь "Виннипега" Коннор Хеллейбайк.