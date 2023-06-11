"Попросила сделать "персика": Певица Нюша показала фото после кардинальной смены имиджа

"Я Егорчика (стилиста. — Прим. Лайфа) попросила сделать из меня "персика", — написала 32-летняя звезда в социальной сети. При этом стилист заметил, что на этом изменения не закончились.

Лайф напоминает, что Нюша (Анна Шурочкина) родилась в 1990 году в Москве. Девушка росла в семье музыкантов и впервые оказалась в звукозаписывающей студии в пять лет, где спела "Песенку большой медведицы". Первую настоящую песню Нюша записала уже через три года, а её первый сингл "Вою на луну" вышел в начале 2009 года. Певица замужем за Игорем Сивовым, вместе они воспитывают дочь и сына. Далее о биографии Нюши читайте на сайте uznayvse.ru.