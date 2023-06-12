Звезда сериала "Ветреный" поделился впечатлениями от визита в Россию

Звезда турецкого сериала "Ветреный" Акын Акынёзю впервые посетил Россию и рассказал о своих впечатлениях. В беседе с газетой "Известия" он признался, что трёх дней мало для того, чтобы оценить нашу страну, и пообещал, что обязательно приедет ещё.

Актёр прибыл в Россию для участия в съёмках рекламного ролика. Многие люди на улицах узнавали его, но не верили, что перед ними стоит действительно популярная турецкая звезда. По словам артиста, он невероятно горд тем, что в России так много людей интересуется турецкими сериалами.

"Это мой первый визит в Россию, но, я надеюсь, не последний! Вашу страну нельзя оценить по достоинству за три дня, которые я здесь провёл, — нужно больше времени, ведь вокруг так много интересного. Многие узнавали меня на улицах, что тоже приятно: делали селфи и спрашивали, точно ли это я", — рассказал актёр.

Акын Акынёзю. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinakinozu

Российские фанаты знают Акынёзю по главной роли в сериале "Ветреный", но это — не первая главная роль для артиста, признался он. Картина действительно получила всемирную известность и породила немало вопросов у фанатов. Так, у них вызвало любопытство: неужели чувства между главными героями Мираном (Акын Акынёзю) и Рейян (Эбру Шахин) — лишь актёрская игра. Артист признался, что такие вопросы свидетельствуют об актёрском профессионализме, но других деталей раскрывать не стал.